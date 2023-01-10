Какая компенсация положена сотрудникам правоохранительных органов при получении увечья на службе

Постановлением правительства от 30 декабря 2022 года утвержден размер компенсации сотрудникам правоохранительных органов, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, единовременная компенсация при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, или наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, до истечения одного года со дня увольнения сотрудника с правоохранительной службы, выплачивается в размерах:

лицу с инвалидностью первой группы – 30-месячного денежного содержания;

лицу с инвалидностью второй группы – 18-месячного денежного содержания;

лицу с инвалидностью третьей группы – 6-месячного денежного содержания.

В целом выплата единовременной компенсации производится сотруднику или лицам, имеющим право на ее получение, в следующих случаях:

в случае гибели (смерти) сотрудника при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей (лицами, имеющими право на получение единовременной компенсации, являются иждивенцы или наследники сотрудника);

при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей;

в случае получения сотрудником при исполнении служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности.

Так, в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья, полученных при исполнении обязательных для исполнения служебных обязанностей, иждивенцам или наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере 60-месячного денежного содержания по последней занимаемой должности.

Выплата единовременной компенсации производится на основании законности, достоверности и полноты всех документов финансовым подразделением правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК за счет средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на эти цели, путем перечисления на лицевой счет получателя в банке второго уровня в пределах республики, а также перевода их по почте в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Несовершеннолетнему получателю выплата единовременной компенсации производится только путем перечисления на его лицевой счет в банке второго уровня по месту жительства с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства, а также его законных представителей в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Постановление вводится в действие с 20 января 2023 года.