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Какая компенсация положена сотрудникам правоохранительных органов при получении увечья на службе

какая компенсация положена сотрудникам правоохранительных органов при получении увечья на службе Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 30 декабря 2022 года утвержден размер компенсации сотрудникам правоохранительных органов, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, единовременная компенсация при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, или наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, до истечения одного года со дня увольнения сотрудника с правоохранительной службы, выплачивается в размерах:

  • лицу с инвалидностью первой группы – 30-месячного денежного содержания;
  • лицу с инвалидностью второй группы – 18-месячного денежного содержания;
  • лицу с инвалидностью третьей группы – 6-месячного денежного содержания.

В целом выплата единовременной компенсации производится сотруднику или лицам, имеющим право на ее получение, в следующих случаях:

  • в случае гибели (смерти) сотрудника при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей (лицами, имеющими право на получение единовременной компенсации, являются иждивенцы или наследники сотрудника);
  • при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей;
  • в случае получения сотрудником при исполнении служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности.

Так, в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья, полученных при исполнении обязательных для исполнения служебных обязанностей, иждивенцам или наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере 60-месячного денежного содержания по последней занимаемой должности.

Выплата единовременной компенсации производится на основании законности, достоверности и полноты всех документов финансовым подразделением правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК за счет средств, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах на эти цели, путем перечисления на лицевой счет получателя в банке второго уровня в пределах республики, а также перевода их по почте в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Несовершеннолетнему получателю выплата единовременной компенсации производится только путем перечисления на его лицевой счет в банке второго уровня по месту жительства с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства, а также его законных представителей в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Постановление вводится в действие с 20 января 2023 года.

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