Сколько составят декретные и детские пособия в 2023 году

С 1 января 2023 года казахстанцы будут получать выплаты и пособия по уходу за ребенком в течение 1,5 лет. Ранее они выплачивались до года, сообщает Zakon.kz.

Нововведение коснется всех женщин, родивших ребенка в этом году, а также вышедших в декрет в 2022 году.

Соцвыплаты по беременности и родам

Согласно закону "Об обязательном социальном страховании", при потере дохода в связи с беременностью и родами женщины имеют право на соцвыплаты в том случае, если были участниками системы обязательного социального страхования и за них выплачивали социальные отчисления в фонд.

Если же у женщины не было соцотчислений, то ей не полагается единовременная социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

Размер соцвыплаты рассчитывается путем умножения среднемесячного размера дохода на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности, который определяется путем деления количества дней, на которые выдан больничный лист.

Больничный лист в связи с родами выдается женщинам на 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов), при осложненных родах или многоплодной беременности – на 140 дней.

К примеру, средний доход женщины до выхода в декрет равнялся 200 тысячам тенге. Больничный лист ей выдан на 126 дней. Коэффициент – 4,2. В итоге ее декретные составят 840 тысяч, за минусом 10% отчислений в ЕНПФ на руки она получит 756 тысяч.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в этом году максимальный порог единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами составит 1 852 200 тенге.

Он рассчитывается, исходя из суммы в пределах 7-кратной минимальной заработной платы за последний год. МЗП в 2023 году составила 70 тысяч тенге. Разница свыше этого порога ГФСС не оплачивается, но может быть оплачена работодателем, если это предусмотрено условиями трудового или коллективного договора.

Единовременная выплата на рождение 1-3 ребенка предусмотрена в 38 МРП – 121 100 тенге, на 4-го и более – уже 63 МРП – 217 350 тенге. При рождении двойни, тройни и более детей госпособие выплачивается на каждого ребенка отдельно.

Фото: Zakon.kz

Соцвыплаты по уходу за ребенком

Для неработающих женщин размер ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком является фиксированным и зависит от количества рожденных детей.

Размеры государственного пособия составят:

на первого ребенка – 5,76 МРП (19 872 тенге);

на 2-го ребенка – 6,81 МРП (23 495 тенге);

на 3-го ребенка – 7,85 МРП (27 083 тенге);

на 4-го и более ребенка – 8,90 МРП (30 705 тенге).

1 МРП в 2023 году равен 3450 тенге.

Для работающих женщин, если они являются участницами системы обязательного социального страхования, размер соцвыплаты по уходу за ребенком составит 40% от среднемесячного дохода за последние два года.

Так, при зарплате в 200 тысяч тенге соцвыплата на ребенка составит 72 тысячи ежемесячно.

Фото: Zakon.kz

Выплаты для многодетных матерей

В 2023 году выплаты многодетным матерям составят:

на 4-х детей – 16,03 МРП (55 304 тенге);

на 5-х – 20,04 МРП (69 138 тенге);

на 6-х – 24,05 МРП (82 973 тенге);

на 7-х – 28,06 МРП (96 807 тенге);

на 8-х и более детей – 32,06 МРП (110 607 тенге) плюс по 4 МРП за каждого следующего ребенка.

Кроме того, женщины, награжденные "Алтын алқа" и "Күміс алқа" и со званиями "Мать-героиня", "Материнская слава" I и II степени, получают пособие по 7,4 МРП (25 530 тенге) ежемесячно.