В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры, для ликвидации гололеда "Алматы тазалык" организовал посыпку дорог и тротуаров специальными материалами.
Последствия аварии обещают устранить в течение дня.
"В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках. Рекомендуем строить маршрут движения в обход указанных участков. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", – говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что в Алматы пару дней стоят небывалые морозы – ночью до минус 25 градусов. Поэтому гололед может стать очень опасным для горожан.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz