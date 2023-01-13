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В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы сообщили о серьезной коммунальной аварии. Произошел прорыв водопровода по ул. Мынбаева, с 3:40 топит прилегающие улицы, расположенные в северном направлении, в основном ул. Ауэзова. Вода дошла до пр.Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры, для ликвидации гололеда "Алматы тазалык" организовал посыпку дорог и тротуаров специальными материалами.

​Последствия аварии обещают устранить в течение дня.

"В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках. Рекомендуем строить маршрут движения в обход указанных участков. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что в Алматы пару дней стоят небывалые морозы – ночью до минус 25 градусов. Поэтому гололед может стать очень опасным для горожан.


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


прорыва водопровода

Фото: Zakon.kz


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