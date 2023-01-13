Как будет происходить легализация иностранных авто, рассказали в МВД

В МВД подробно ответили на вопросы, возникающие у владельцев при легализации иностранных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Нужно ли снимать с учета автомобиль в другой стране, где он зарегистрирован, и как узнать гражданам, снят с учета автомобиль или нет?

Как пояснили в МВД, автомобиль, представляемый для легализации, необходимо снять с учета. Только после этого мы сможем произвести его первичную регистрацию в Казахстане. Это обычная процедура, которая действует и в отношении автотранспорта, проходящего перерегистрацию внутри страны. Ведь автомобиль может находиться в залоге или под иным ограничением.

Но гражданам не всегда нужно выезжать в страну, где автомобиль состоит на учете, и узнавать там, снят он с учета или нет. В большинстве случаев сами хозяева, которые продают автомобили, не заинтересованы в том, чтобы автомобиль значился на их учете, так как в этом случае они вынуждены платить за него налоги.

"В этой связи, как правило, прежние владельцы автомобилей после их продажи сами подают заявление и снимают с учета автомобиль. При этом факт снятия с учета автомобиля мы будем проверять дистанционно благодаря интеграционному взаимодействию, а в отдельных случаях направлять соответствующие запросы", – ответил начальник Управления КАП МВД РК Алибек Кениспаев.

Какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку?

Таможенную очистку должны будут пройти автомобили, ввезенные из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. К слову сказать, это обычная процедура, которая осуществляется в общем порядке.

К примеру, мы же когда ввозим автомобили из США или Объединенных Арабских Эмиратов, обязательно проводим таможенную очистку автомобиля. Поэтому в этом вопросе изменений нет.

Что касается автомобилей из Кыргызстана, то нужно отметить, что, несмотря на то, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, там автомобили проходили таможенную очистку по ставкам ниже предусмотренных для Евразийского экономического союза, и эти автомобили считаются автомобилями для внутреннего потребления.

Поэтому, чтобы их зарегистрировать в Казахстане, необходимо пройти полную таможенную очистку, доплатив разницу таможенных пошлин по ставкам Евразийского экономического союза.

"Расчет в каждом случае проводится индивидуально и все зависит от класса автомобиля. Автомобили среднего класса, к примеру, Toyota Camry, чтобы ее дорастаможить, сумма доплаты может составлять от 400 тысяч тенге", – сказал спикер.

Страхование иностранных авто

12 января 2023 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым граждане Казахстана не смогут теперь оформить автостраховку на автомобиль с иностранным учетом. Как быть гражданам, которые ввезли автомобиль до 1 сентября 2022 года, ведь еще легализация не началась, а страховать уже запрещают?

Граждане Казахстана на автомобили, ввезенные до 1 сентября 2022 года, смогут оформить автостраховку до даты завершения легализации, то есть до 1 июля 2023 года. Так как данные автомобили сейчас находятся в статусе подлежащих легализации и регистрации.



"Автомобилями, ввезенными после 1 сентября 2022 года, казахстанцы смогут продолжать управлять на основании полисов автострахования, которые были оформлены до 12 января 2023 года и до даты окончания их действия. Потом они должны будут принять решение зарегистрировать свои автомобили на общих основаниях либо вывезти их за пределы республики", – отметил Алибек Кениспаев.

Что делать владельцам "автоконструкторов", у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства?

"Во-первых, нужно отметить, что и ранее они эксплуатировались незаконно. Указанные автомобили были ввезены в Казахстан под видом запасных частей, таможенную очистку не проходили. Как правило, их ввозят для разбора и продажи по запчастям. Во-вторых, все указанные автомобили эксплуатируются в Казахстане по поддельным либо подложным техпаспортам и госномерам, якобы выданным в сопредельных государствах. Эти автомобили не подлежат легализации. Они должны будут вывезены за пределы страны либо разобраны по запчастям", – ответил представитель МВД.



