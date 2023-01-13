Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава НБК: Сейчас требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях

Глава Нацбанка: Требуется поддержать базовую ставку продолжительное время Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции, заявил на брифинге председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, сообщает Zakon.kz.
"По-прежнему вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также мы видим, что продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Наша основная задача сейчас – добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее".Галымжан Пирматов

Он подчеркнул, что в этой связи основные риски и факторы, подталкивающие инфляцию вверх, все еще требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

"Одним из наших основных опасений является то, что устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой. Это свидетельствует о сохранении проинфляционной среды. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции на конец 2022 года составил 22,2%", – рассказал председатель НБК.

При этом Пирматов отметил, что траектория экономического роста формируется согласно базовому сценарию, ранее озвученному регулятором.

Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики, по итогам 2022 года ВВП увеличился на 3,1%. Рост деловой активности происходит в основном за счет положительной динамики в производстве товаров.

Читайте также

Алихан Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области

Нацбанк принял решение по базовой ставке

В Казахстане подорожала колбаса

Анастасия Московчук
Пирматов Галымжан Нацбанк РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления