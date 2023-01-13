Глава НБК: Сейчас требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях

Сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции, заявил на брифинге председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, сообщает Zakon.kz.

"По-прежнему вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также мы видим, что продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Наша основная задача сейчас – добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее". Галымжан Пирматов

Он подчеркнул, что в этой связи основные риски и факторы, подталкивающие инфляцию вверх, все еще требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени.

"Одним из наших основных опасений является то, что устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой. Это свидетельствует о сохранении проинфляционной среды. Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции на конец 2022 года составил 22,2%", – рассказал председатель НБК.

При этом Пирматов отметил, что траектория экономического роста формируется согласно базовому сценарию, ранее озвученному регулятором.

Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики, по итогам 2022 года ВВП увеличился на 3,1%. Рост деловой активности происходит в основном за счет положительной динамики в производстве товаров.