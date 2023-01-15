На выборах президента Чехии лидирует экс-глава военного комитета НАТО

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел лидирует в первом туре выборов президента Чехии по результатам обработки данных с 98,92% избирательных участков, сообщает Zakon.kz.

По данным Чешского телевидения, он набирает 35,5 процента голосов, обогнав своего основного конкурента бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с 35,2 процента голосов.

Для победы уже в первом туре кандидату было необходимо получить не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Явка в первом туре составила 68,24%.

Бабиш признал победу Павела в первом туре и поздравил его. "Поздравляю проправительственного кандидата Петра Павела с победой в первом туре президентских выборов", - сказал он, выразив уверенность в том, что за генерала во втором туре будут голосовать сторонники других кандидатов в президенты, выбывших из гонки по итогам первого тура.

Выборы президента в Чехии прошли 13 и 14 января. В случае если глава государства не будет избран в первом туре (не наберет более 50%), то второй тур пройдет через две недели, 27 и 28 января.