Вадим Куралес завоевал первое "золото" для Казахстана на Универсиаде-2023

Казахстанский биатлонист Вадим Куралес выиграл золотую медаль высшего достоинства на Зимней Универсиаде-2023 в американском городе Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец Вадим Куралес стал лучшим в индивидуальной гонке на 15 километров. Он опередил на 42,6 секунды представителя Норвегии Орьяна Мосенга и на 1 минуту 16,5 секунды французского биатлониста Алекса Гарнье. Тем самым Вадим Куралес добыл первую медаль высшего достоинства для Казахстана на этих Играх. Также в топ-10 сумел попасть еще один казахстанец Александр Мухин (6 место).

В женских состязаниях на 12,5 км среди казахстанок лучшей была Полина Егорова, ей немного не хватило до пьедестала почета, она стала четвертой.

Во втором матче группового этапа Универсиады студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Венгрии – 9:1. До этого была обыграна Южная Корея – 5:1.

