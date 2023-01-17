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Законодательство РК

Предел пособия по больничному листу хотят увеличить в Казахстане

в Казахстане хотят увеличить предел пособия по больничному листу Фото: Zakon.kz
В Казахстане в рамках внедрения и реализации Социального кодекса разработан законопроект по изменениям и дополнениям в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения, в том числе в Трудовой кодекс, сообщает Zakon.kz.

В ИС "Параграф" изучили документ и рассказали, что изменится.

В частности, законопроект предусматривает:

  • исключить из компетенции Правительства РК определение предельного размера социального пособия по временной нетрудоспособности;
  • установить в Трудовом кодексе норму по определению размера социального пособия по временной нетрудоспособности;
  • увеличить предельный размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, с 15-кратного размера МРП (51 750 тенге) до 25-кратного размера МРП (86 250 тенге) для работников, не имеющих льгот.

Также предусматривается, что размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составит 100% заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, также составит 100% средней заработной платы.

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составит 100% средней заработной платы.


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