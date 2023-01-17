Новые ведомственные награды появятся в Казахстане
Так, предлагается подраздел "Нагрудные знаки" дополнить подпунктами следующего содержания:
- "Кен орнын алғаш ашушы" (первооткрыватель месторождения);
- "Еңбек сіңірген геолог" (заслуженный геолог).
Вместе с тем в подразделе "Нагрудные знаки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" главы нагрудные знаки "Кен орнын алғаш ашушы" и "Еңбек сіңірген геолог" исключаются.
В подразделе "Нагрудные знаки Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" дополнить главами следующего содержания:
"Кен орнын алғаш ашушы".
Нагрудный знак "Кен орнын алғаш ашушы" изготавливается из металла желтого цвета (латуни) в форме граненной звезды из двадцати четырех углов высотой 45 мм, в которую вписан круг диаметром 32 мм.
Фото: Комитет геологии
Фото: Комитет геологии
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 31 января.