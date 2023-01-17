Новые ведомственные награды появятся в Казахстане

Комитет геологии подготовил дополнения в список ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК, передает Zakon.kz.

Так, предлагается подраздел "Нагрудные знаки" дополнить подпунктами следующего содержания:

"Кен орнын алғаш ашушы" (первооткрыватель месторождения);

"Еңбек сіңірген геолог" (заслуженный геолог).

Вместе с тем в подразделе "Нагрудные знаки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" главы нагрудные знаки "Кен орнын алғаш ашушы" и "Еңбек сіңірген геолог" исключаются.

В подразделе "Нагрудные знаки Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" дополнить главами следующего содержания:

"Кен орнын алғаш ашушы".

Нагрудный знак "Кен орнын алғаш ашушы" изготавливается из металла желтого цвета (латуни) в форме граненной звезды из двадцати четырех углов высотой 45 мм, в которую вписан круг диаметром 32 мм.





Фото: Комитет геологии





Фото: Комитет геологии

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 31 января.