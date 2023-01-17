Детям погибших во время январских событий предоставят гранты на обучение

Попечительским Советом фонда "Қазақстан халқына" на очередном заседании 16 января принято решение о расширении условий программы по образовательным грантам и внесении в нее изменений. Решено предоставить гранты на обучение детям погибших во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Гранты и стипендии получат также и раненые в тот период дети.



Благотворительная программа "Образовательные гранты ОФ "Қазақстан халқына" направлена на поддержку выпускников сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения, а также повышение доступности высшего образования для данной категории граждан Республики Казахстан.

"В текущем учебном году в рамках программы получили образовательные гранты 2267 студентов из социально-уязвимых слоев населения и сельской местности, которые получают образование в 85 высших учебных заведениях страны. Также в рамках благотворительной программы для всех студентов предусмотрена ежемесячная материальная поддержка (стипендия)". Фонд "Қазақстан халқына"

Как уточняется, в отличии от других категорий лиц-участников программы, детям погибших граждан Казахстана и раненым детям предоставляются образовательные гранты не только по образовательным программам высшего образования (бакалавриат), но и по специальностям ТиПО (технического и профессионального образования), то есть для обучения в колледжах страны.

Список погибших граждан РК (всего 238 человек) и раненых детей (13 детей) закреплен приложением к программе, которая опубликована на официальном сайте фонда.

Участниками программы могут быть граждане Казахстана до 29 лет.

По детям (погибших граждан и раненым детям по время трагических январских событий 2022 года), не достигшим 18 лет по состоянию на 01 января 2024 года, на цифровом портале заявок будет осуществляться прием заявок для открытия специальных счетов в создаваемом для этого Эндаумент Фонде (на будущее образование детей, не достигших 18 лет).

При этом заявки могут подавать (на цифровой портал заявок Фонда):

родитель или опекун/официальный представитель детей погибших граждан РК и раненых детей во время январских событий 2022 года;

дети погибших граждан во время январских событий или раненые дети, достигшие совершеннолетия.

При подаче заявки необходимо приложить сканированные копии следующих документов:

удостоверение личности заявителя/ребенка;

свидетельство/справка о смерти погибшего гражданина Республики Казахстан во время январских событий;

документ, подтверждающий родство с погибшим: свидетельство о рождении ребенка, в случае необходимости справка об изменении персональных данных.

В соответствии с условиями программы предусматривается, что оплата обучения будет производиться по каждому заявителю в сумме до 1 млн тенге на один учебный год из расчета, что обучение по программам бакалавриата в высших учебных заведениях и учреждениях ТиПО составит до 4 лет обучения.

Таким образом в Эндаумент фонде на открытых специальных счетах детей (погибших граждан РК и раненых во время трагических январских событий детей), будет саккумулировано до 4 млн тенге на каждого ребенка, по которому зарегистрирована заявка на цифровом портале Фонда, через сайт qazaqstanhalqyna.kz.

Концепция формирования целевого капитала (Эндаумента) ОФ "Қазақстан халқына" рассмотрена на заседании попечительского совета 16 января 2023 года.

Раненые дети и дети погибших во время январских событий граждан, достигшие 18 лет (по состоянию на 1 января 2024 года), имеют право на образовательный грант Фонда в рамках действующей благотворительной программы, в которую внесены соответствующие изменения.

При этом прием заявок будет осуществляться с нового 2023-2024 учебного года. Сроки и порядок предоставления гранта будут размещены на сайте Фонда не позднее 1 июня текущего года.

Также стоит отметить, что грант ОФ "Қазақстан халқына" предоставляется единожды на обучение по образовательным программам ТиПО и высшего образования (бакалавриат), при этом не допускается получение образовательного гранта ОФ "Қазақстан халқына" на получение второго высшего образования.