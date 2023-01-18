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Казахстан и Узбекистан будут выдавать друг другу осужденных

Казахстан и Узбекистан будут выдавать друг другу осужденных Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил на пленарном заседании Мажилиса заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев, договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией страны.

"В Конституции указано, что гражданин Казахстана не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами. Кроме того, республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Аналогичная норма также содержится в Конституции Узбекистана".Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

По его словам, переговоры о подписании данного документа велись между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении нескольких лет. Перед заключением был проведен анализ миграционного процесса между двумя странами, изучено влияние на ситуацию с преступностью.

"Что касается условий договора, то для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну. Ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран".Асет Чиндалиев

Для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе страны должны согласиться на передачу.

"Осужденные не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, и у него есть финансовые долги, пока идет судебный процесс или расследование в отношении лица".Асет Чиндалиев

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