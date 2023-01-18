Какую сделку можно признать недействительной

Можно ли признать недействительной сделку, совершенную гражданином, не владеющим языком составления договора, который был вынужден подписать договор на непонятном языке в силу финансовых затруднений? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

На что в Министерстве юстиции ответили, что согласно Гражданскому кодексу, сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина.

"Под вышеуказанной нормой подразумевается такое состояние гражданина, когда он находится в момент совершения сделки в интеллектуальном и волевом состоянии, при котором он не понимает своих действий и не может их контролировать. К примеру, болезнь гражданина, вызвавшая временное психическое затмение. При этом гражданин не является недееспособным или ограниченно дееспособным", – пояснили в Минюсте.

В связи с чем, продолжили в ведомстве, невладение языком составления договора не подпадает под условия, предусмотренные в Гражданском кодексе, поскольку оно не связано с психическим состоянием гражданина.

При этом в Минюсте отметили, что другой п. 8 ст. 159 ГК определяет, что сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.

Кроме того, согласно п. 9 ст. 159 ГК сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Вышеуказанные факты рассматриваются и доказываются в судебном порядке.



