Мейрам Кожухов стал акимом Караганды

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Караганды 18 января назначен Мейрам Кожухов, сообщает Zakon.kz.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.