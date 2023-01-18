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Мейрам Кожухов стал акимом Караганды

Мейрам Кожухов стал акимом Караганды Фото: gov.kz
По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Караганды 18 января назначен Мейрам Кожухов, сообщает Zakon.kz.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.

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