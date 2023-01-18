Генсек ООН заявил о разделении мира на Восток и Запад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что в данный момент происходит разделение мира на Запад и Восток, сообщает Zakon.kz.

По его словам, виной всему противостояние США и Китая, передает ТАСС.





"Мировое сообщество далеко от единства. Напротив, в последнее время мы столкнулись с серьезным геополитическим расколом и недоверием. Все это чревато разрывом связей между двумя крупнейшими экономиками мира". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш добавил, что Пекин и Вашингтон имеют разное мнение по многим темам. Особенно напряжены отношения между странами в вопросе защиты прав человека и региональной безопасности.



Вместе с тем, как считает генсек всемирной организации, "необходимо, чтобы эти государства сотрудничали в вопросе климата, торговли и технологий, для того чтобы предотвратить разрыв связей между экономиками и устранить вероятность будущей конфронтации".