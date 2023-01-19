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Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Қазына"

Смаилов возглавил Совет директоров АО "Самрук-Қазына" Фото: Telegram/samrukazynaofficial
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов избран в совет директоров АО "Самрук-Қазына", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фонда.

"В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Асханович Смаилов", – говорится в сообщении.

С февраля 2020 года этот пост занимал Джон Дудас. Он остается в совете директоров АО "Самрук-Қазына" в качестве независимого директора фонда.

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Самрук-Казына Смаилов Алихан
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