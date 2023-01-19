33,4 млрд тенге выделят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты
Фото: Zakon.kz
В Министерстве финансов Казахстана рассказали о том, что на проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года будет выделено 33,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Данные расходы, как уточнили в ведомстве, рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:
- от политических партий по партийным спискам;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Парламенте расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд. тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)".Пресс-служба Минфина РК
11 января председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов подтвердил возможность роспуска Парламента в январе 2023 года.
По его словам, роспуск Парламента может быть инициирован депутатами. После заявления о самороспуске будут объявлены следующие выборы, которые по законодательству должны состояться через два месяца после объявления.
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