33,4 млрд тенге выделят на проведение выборов в Мажилис и маслихаты

Фото: Zakon.kz

В Министерстве финансов Казахстана рассказали о том, что на проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года будет выделено 33,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Данные расходы, как уточнили в ведомстве, рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов: от политических партий по партийным спискам;

по одномандатным территориальным избирательным округам.

"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Парламенте расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд. тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)". Пресс-служба Минфина РК 11 января председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов подтвердил возможность роспуска Парламента в январе 2023 года. По его словам, роспуск Парламента может быть инициирован депутатами. После заявления о самороспуске будут объявлены следующие выборы, которые по законодательству должны состояться через два месяца после объявления. Читайте также Сенат вернул в Мажилис закон о цифровых активах Акиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам Депутат просит перенести дату последнего звонка в казахстанских школах

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