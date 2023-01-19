Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как изменились цены на цитрусовые в регионах Казахстана

сколько стоят цитрусовые в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в декабре 2022 года апельсины в годовом выражении подорожали на 30,8%, сообщает Zakon.kz.

Так средняя цена по Казахстану на данный фрукт составила 1 004 тенге за килограмм. Дороже всего этот продукт обходится жителям Астаны – 1 140 тг/кг.

Кроме того, дороже чем в других регионах этот фрукт покупают в городах Семей (1 139 тг/кг), Актау (1 133 тг/кг) и Конаев (1 117 тг/кг).

В остальных регионах цена на апельсины варьируется от 850 до 1000 тенге. Дешевле всего килограмм апельсина обходится жителям города Петропавловск – 811 тенге за кг.

Еще один цитрус – лимон – подорожал в цене за год на 7,4%. Его средняя стоимость составила 1 173 тенге за килограмм.

Среди регионов дороже всего лимоны стоят в Атырау – 1448 тг/кг, а дешевле в Туркестане – 953 тг/кг.

В Нацбюро статистики также проанализировали цены еще на один тропический фрукт – банан. По итогам декабря прошлого года цены на бананы в стране выросли на 46,2%. Это намного больше цитрусовых.

Так, средняя цена бананов по стране составила 878 тенге за килограмм. Дороже всего этот фрукт на прилавках города Семей – средняя цена зарегистрирована на уровне 1043 тенге.

Дешевле всего он продается в Павлодаре – 720 тенге за кг.

Читайте также

Эксперты не исключают, что сеть общепита "Вкусно – и точка" зайдет на казахстанский рынок

Почему снизилась доходность пенсионных активов ЕНПФ, рассказали в Нацбанке

Что стоит за ростом курса золота и почему это выгодно Казахстану

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления