"Благодарна судьбе и фонду": казахстанка рассказала об опыте усыновления

Казахстанские бизнесмены запустили программу поддержки приемных семей. Об этом сообщили в общественном фонде "Ана үйі".

Приемная мама Айгуль Абилова рассказала о своем опыте усыновления и выразила благодарность фонду.

"Когда я увидела в базе моих Алихана и Сашу, сердце сразу екнуло, я поняла: вот они – мои дети, которых я ждала всю свою жизнь! Алихан был такой маленький и худенький, совсем не выглядел на свой возраст", – вспоминает приемная мама Айгуль Абилова.

Фото: Фонд "Ана үйі"

Айгуль всегда мечтала о большой счастливой семье, но путь к материнству был долог и непрост. О том, что общественный фонд "Ана үйі" помогает семьям с усыновлением, она узнала от маминой подруги. Получив консультацию в колл-центре, Айгуль записалась в школу приемных родителей.



С 2016 года реализуется один из социально значимых проектов фонда – Национальное агентство по усыновлению, который способствует развитию семейных форм устройства детей и культуры усыновления в казахстанском обществе. Его миссия – профессиональная подготовка, сопровождение приемных семей и развитие культуры усыновления в казахстанском обществе. Кабинеты консультирования действуют в 17 городах Казахстана.

По окончании школы Айгуль собрала необходимый пакет документов, направила в органы опеки и получила доступ к республиканской базе детей-сирот. Разглядывая детей из Караганды, она не смогла пройти мимо анкет восьмилетней Александры и почти двухлетнего Алихана. В душе отозвалось материнское желание быть рядом и оберегать их, поэтому она сразу же записалась на встречу с ними. Айгуль очень волновалась перед первой встречей, понравится ли она детям. Дети находились в разных учреждениях: Айгуль до обеда навещала Сашеньку, а после обеда – Алихана.

Фото: Фонд "Ана үйі"

Спустя две недели встреч Айгуль забрала детей домой. Первой она забрала Сашу, объяснив ей, что у нее есть братик, а после они вместе пришли забирать Алихана. Он был совсем маленький, не выглядел на свой возраст из-за имеющихся диагнозов (ДЦП, спастическая диплегия, сходящееся косоглазие и нарушение слуха), совсем не ходил и плохо слышал, но это не испугало и не остановило будущую приемную маму.

Фото: Фонд "Ана үйі"

Новая жизнь у семьи началась непросто: психологические травмы и заболевания давали о себе знать. Молодая мама не отчаивалась, она знала, что все побеждается любовью и терпением. Привыкание друг к другу – процесс непростой, поэтому сопровождение психологов фонда оказалось кстати, да и сама Айгуль все время изучала соответствующую литературу.



"Вместе мы уже четвертый год, но я никак не могу наслушаться звучанием самого долгожданного для меня слова "мама". В прошлом году мой сыночек начал проходить курсы реабилитации за счет фонда. Мы посещаем занятия с логопедом, эрготерапевтом, психологом и дефектологом. За этот год у него улучшились походка, слух, моторика рук, речь, появился познавательный интерес. Я безмерно благодарна судьбе и фонду за наше счастье, за шанс теперь уже моих детей обрести маму и жить в семье", – делится своей радостью Айгуль.





Фото: Фонд "Ана үйі"

На сегодняшний день при содействии Национального агентства по усыновлению было устроено 1717 детей в казахстанские семьи. Однако, несмотря на принимаемые меры, более 4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все еще ждут своих родителей в детских домах. В их числе и дети с ограниченными возможностями здоровья, разными видами нарушений. Для решения этого вопроса и поддержки семей, принявших детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2022 году фонд запустил пилотный проект по реабилитации. В настоящее время 99 детей из 73 приемных семей получают квалифицированную помощь.

В рамках пилотного проекта приемным семьям будет оказана поддержка в виде:

оплаты медицинской реабилитации и коррекции детей;

оплаты операбельного лечения детей в случае необходимости;

предоставления адресной финансовой помощи.

Все услуги Агентства по усыновлению оказываются гражданам бесплатно.

По вопросам семейного устройства детей можно обратиться, позвонив в единый республиканский call-center 1422 (звонок по Казахстану бесплатный).



