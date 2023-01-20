Британское посольство: Комиссия не имеет отношения к Парламенту
Фото: pxhere
В Казахстан прибыла британская независимая комиссия с участием парламентариев по расследованию январских событий и дела Жанболата Мамая, сообщает Zakon.kz.
Об этом написала в Faceebok активистка Инга Иманбай.
"16 января в Алматы прибыла парламентская комиссия по расследованию январских событий и дела Жанболата Мамая из Великобритании во главе с членом Палаты Лордов Кеном Макдональдом. В работе комиссии также участвуют руководитель международной юридической компании Bindmans LLP Тайаб Али и другие специалисты", – сообщила Инга Иманбай.
В посольстве Великобритании прокомментировали приезд британских парламентариев.
"Комиссия по расследованию была учреждена британской юридической компанией "Bindmans LLP". Комиссия включает в себя британских парламентариев, действующих в частном и независимом качестве и не связанных с правительством или парламентом Великобритании", – говорится в официальном ответе на запрос Zakon.kz.
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