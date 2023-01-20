Пожар на рынке в Таразе – спасатель госпитализирован после удара током

Фото: пресс-служба МЧС РК

Во время тушения пожара на рынке "Аксай" в Таразе один из огнеборцев получил удар током, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: