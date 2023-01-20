Пожар на рынке в Таразе – спасатель госпитализирован после удара током
Фото: пресс-служба МЧС РК
Во время тушения пожара на рынке "Аксай" в Таразе один из огнеборцев получил удар током, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
"В ходе боевого развертывания и эвакуации граждан на месте пожара на рынке "Аксай" в г. Тараз получил удар током от оборвавшейся в ходе пожара линии электропередач младший сержант гражданской защиты пожарный-спасатель Нурболат Конакбай", – говорится в сообщении.
В настоящее время состояние огнеборца стабилизировалось, он переведен в общую палату.
Пожар на рынке в Таразе произошел 20 января текущего года.
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