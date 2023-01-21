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Туман и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана в воскресенье

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 22 января, сообщает Zakon.kz со ссвлкой на РГП "Казгидромет".

На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, в центре, на юге области области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, сутки 22, ночью 23 января порывы 23-28 м/с.

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