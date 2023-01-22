Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Костанае опасаются, что кадровый голод может парализовать работу автобусов

автобусы Фото: Zakon.kz
Перевозчики Костаная опасаются, что кадровый голод может парализовать работу общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационный портал "Алау", 80% водителей автобусов – это люди пенсионного и предпенсионного возраста.

"На сегодняшний день имеется кадровый голод, так как сегодня, чтобы получить категорию Д и управлять автобусом, необходимо иметь стаж Д1 не менее трех лет и быть старше 25 лет, таким образом, на сегодня большая часть водителей предпенсионного возраста", – заявил заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Отмечается, что Ассоциация перевозчиков Костанайской области обратилась в транспортный комитет с просьбой внести изменения в действующее законодательство. А если точнее, то изменить пункт, касающийся стажа, – снизить его с 3 лет до года. Ведь при приеме на работу водители проходят и обязательную трехмесячную стажировку, после которой часть отсеивается. Пока этого не случилось, работодатели стараются заинтересовать заработной платой.

"На данный момент мы стараемся именно материально поддерживать водителей. Выплачиваем им все соцобеспечение, то есть это пенсионные, медстрахование и зарплата, довольно-таки достаточно, не менее 300 тыс. тенге на данный момент", – объяснил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий Панасенко.

Между тем, Панасенко уверен, если поправки в закон не внесут, выходить на маршрут будет некому.

По словам водителя с 8-летним стажем Нурлана Сакенова, не популярна его профессия не только из-за трудностей на дорогах, но и из-за непонимания, конфликтов с пассажирами.

"Люди разные бывают, кто-то понимает нашу работу, кто-то не понимает. Кто-то очень с утра психует на нас, где-то там интервал может быть не соблюдаем", – говорит водитель автобуса Нурлан Сакенов.


Читайте также

Метель, туман и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана в понедельник

Казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц

Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки

Елена Беляева
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз 25 градусов
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления