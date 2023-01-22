В Костанае опасаются, что кадровый голод может парализовать работу автобусов

Перевозчики Костаная опасаются, что кадровый голод может парализовать работу общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационный портал "Алау", 80% водителей автобусов – это люди пенсионного и предпенсионного возраста.

"На сегодняшний день имеется кадровый голод, так как сегодня, чтобы получить категорию Д и управлять автобусом, необходимо иметь стаж Д1 не менее трех лет и быть старше 25 лет, таким образом, на сегодня большая часть водителей предпенсионного возраста", – заявил заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Отмечается, что Ассоциация перевозчиков Костанайской области обратилась в транспортный комитет с просьбой внести изменения в действующее законодательство. А если точнее, то изменить пункт, касающийся стажа, – снизить его с 3 лет до года. Ведь при приеме на работу водители проходят и обязательную трехмесячную стажировку, после которой часть отсеивается. Пока этого не случилось, работодатели стараются заинтересовать заработной платой.

"На данный момент мы стараемся именно материально поддерживать водителей. Выплачиваем им все соцобеспечение, то есть это пенсионные, медстрахование и зарплата, довольно-таки достаточно, не менее 300 тыс. тенге на данный момент", – объяснил заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий Панасенко.

Между тем, Панасенко уверен, если поправки в закон не внесут, выходить на маршрут будет некому.

По словам водителя с 8-летним стажем Нурлана Сакенова, не популярна его профессия не только из-за трудностей на дорогах, но и из-за непонимания, конфликтов с пассажирами.

"Люди разные бывают, кто-то понимает нашу работу, кто-то не понимает. Кто-то очень с утра психует на нас, где-то там интервал может быть не соблюдаем", – говорит водитель автобуса Нурлан Сакенов.



