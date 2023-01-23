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В Алматы автомобиль врезался в дерево

ДТП Toyota Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota Highlander и два его пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улицы Бурундайская с Помеловского. 

Водитель Toyota Highlander по непонятной причине вылетел с дороги через бордюр и тротуар, после чего врезался в старый карагач.


ДТП Toyota

Фото: Zakon.kz

От удара автомобиль выбросило обратно на дорогу.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадал водитель и два пассажира. Всех троих госпитализировали. 


ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz


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