В Алматы автомобиль врезался в дерево
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota Highlander и два его пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улицы Бурундайская с Помеловского.
Водитель Toyota Highlander по непонятной причине вылетел с дороги через бордюр и тротуар, после чего врезался в старый карагач.
Фото: Zakon.kz
От удара автомобиль выбросило обратно на дорогу.
Фото: Zakon.kz
В ДТП пострадал водитель и два пассажира. Всех троих госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
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