В Алматы автомобиль врезался в дерево

Водитель Toyota Highlander и два его пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улицы Бурундайская с Помеловского.

Водитель Toyota Highlander по непонятной причине вылетел с дороги через бордюр и тротуар, после чего врезался в старый карагач.





Фото: Zakon.kz

От удара автомобиль выбросило обратно на дорогу.

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадал водитель и два пассажира. Всех троих госпитализировали.





Фото: Zakon.kz



