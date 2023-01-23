Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Назван средний размер пенсии в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане по состоянию на 1 января 2023 года проживает 2 млн 295 тысяч пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой пенсии – 33 811 тенге.

С 1 января минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.

Также увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума. 

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 января

Индекс KASE немного снизился в конце минувшей недели

Почему Казахстану интересен юань и станет ли он альтернативой доллару – эксперты

Анастасия Стативкина
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз 25 градусов
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления