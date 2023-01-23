Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Казахстане по состоянию на 1 января 2023 года проживает 2 млн 295 тысяч пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой пенсии – 33 811 тенге.



С 1 января минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.

Также увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.