Названы преимущества опорных школ в сельской местности

Стартовал очередной социальный проект фонда "Қазақстан Халқына" и фонда устойчивого развития образования "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" в Аксайской опорной школе Бурлинского района Западно-Казахстанской области, где обучаются 817 школьников и трудятся 70 педагогов.

"Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" – это партнерская программа фонда устойчивого развития образования и Назарбаев интеллектуальных школ. Спонсорами являются холдинг AITAS, Фонд "Қазақстан Халқына" и Beeline Казахстан. Проект нацелен на обеспечение доступного качественного образования и сокращение разрыва в качестве образования между городом и сельской местностью в 17 областях Казахстана". Директор школы Сембиева Гульмира Талгатовна

По ее словам, стратегическое назначение проекта – это создание "комфортной школы" для обучения учащихся и работы педагогов опорной школы, способствующий повышению качества преподавания, внедрению лучших педагогических технологий, полной перезагрузке образовательной среды, созданию современной материально-технической базы.

"Наряду с государственной программой наша школа стала действительно "комфортной школой". Ведь проект "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" помог нам по-настоящему создать благоприятные условия для получения качественного образования, патриотического воспитания учащихся, развития потенциала педагогического коллектива, создания безопасных условий и благополучного пребывания в школе. Для нашего коллектива это отличная возможность повысить профессиональное мастерство и улучшить школьную практику педагогов. Мы очень счастливы быть частью этого проекта". Гульмира Сембиева





Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В школе оснащены 27 учебных кабинетов и мастерские дополнительного образования. Вместе с учебными кабинетами по предметам и направлениям, в школе оборудованы кабинеты дополнительного образования: STEM-лаборатория, АРТ-студия, школьная телестудия, интеллектум-холл, учебные мастерские, современная инновационная библиотека. Финансирование почти в 249,8 млн тенге осуществлено в рамках фонда "Қазақстан Халқына".





Фото: пресс-служба акимата ЗКО

STEM-лаборатории вдохновляют школьников в расширении познаний в области математики, инженерии, технологий и естественных наук.



Очень рады дети ART-студии и кабинету робототехники, ведь здесь можно развиваться творчески, получать эмоциональную разрядку, реализовывать свои идеи, и это доставляет огромное удовольствие всем участникам учебного процесса.

В Аксайской школе теперь есть еще и собственная телестудия, что позволит школе и её педагогическому коллективу трансформировать свой опыт и школьную практику на другие школы западного региона, отточить свои навыки в области цифровых технологий.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Генеральным партнером проекта является автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", на сегодня ими выполнен анализ образовательной среды и качества преподавания в школе, определены профессиональные затруднения и потребности педагогов. На базе Назарбаев Интеллектуальной школы педагоги Аксайской школы прошли стажировки по всем предметам. АОО НИШ разработаны и переданы рекомендации по развитию как опорной школы, повышению качества обучения, внедрению современных технологий преподавания и определены курсы повышения квалификации, необходимые для учителей.



"Данный проект выполняет пять задач. Это совершенствование технологий преподавания в сельских школах, материально-техническое оснащение опорных сельских школ, трансляция опыта опорных школ в другие школы региона, в том числе малокомплектным школам. Четвертая – развитие школы в качестве комьюнити-центра села. Пятая – это формирование неравнодушного казахстанского сообщества с правильной системой ценностей, которые задают новую модель поведения в обществе: модель ответственности и неравнодушия", – говорит Ляззат Алтынбековна, представитель фонда "Қазақстан Халқына".

Айгуль Омировна, управляющий директор АОО НИШ считает, что научно-методическое и экспертное сопровождение всей методической поддержки педагогов опорной школы проводится непосредственно проектной командой АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", реализация проекта даст старт созданию ведущих опорных школ в регионе.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Знакомство с опорной школой начинается с презентации инновационной библиотеки. Формат работы изменился. Теперь библиотека является ресурсной и дополнительной площадкой для учащихся, педагогов и родителей". Данияр Токтарбаев, руководитель Фонда устойчивого развития образования.

Мероприятие прошло в формате "День открытых дверей" и собрало жителей района, представителей местных исполнительных органов, СМИ, а также партнёров и спонсоров проекта.