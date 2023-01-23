Какие страны заинтересованы в безвизовом режиме с Казахстаном

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности установления безвизового режима с иностранными государствами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что у МИД РК есть комплексная программа по обеспечению безвизового въезда казахстанцев в разные страны.

"В рамках этой программы мы пытаемся улучшить список и условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идет работа. Там затрагиваются интересы и другой стороны, только лишь после подписания мы можем объявить. Все регионы прорабатываются". Айбек Смадияров

При этом он заявил, что переговоры – это живой процесс, где во главу угла ставятся вопросы национальной и миграционной безопасности.

"Каждая страна учитывает свои интересы, идет на согласие для безвизового режима. Страны Латинской Америки заинтересованы, увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство МИД стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим. Есть интерес и у арабских стран. По шенгенской зоне, вы все знаете, переговоры идут. Там нужно согласие, для стран Европейского союза, у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведем переговоры, чтобы зона для нас тоже стала безвизовой". Айбек Смадияров

При этом он отметил, что по Шенгену страны принимают общее решение. Спикер затруднился назвать и точную дату, когда может быть принято решение по шенгенской зоне.