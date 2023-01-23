Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какие страны заинтересованы в безвизовом режиме с Казахстаном

Какие страны заинтересованы в безвизовом режиме с Казахстаном Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности установления безвизового режима с иностранными государствами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что  у МИД РК есть комплексная программа по обеспечению безвизового въезда казахстанцев в разные страны. 
"В рамках этой программы мы пытаемся улучшить список и условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идет работа. Там затрагиваются интересы и другой стороны, только лишь после подписания мы можем объявить. Все регионы прорабатываются".Айбек Смадияров
При этом он заявил, что переговоры – это живой процесс, где во главу угла ставятся вопросы национальной и миграционной безопасности.
"Каждая страна учитывает свои интересы, идет на согласие для безвизового режима. Страны Латинской Америки заинтересованы, увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство МИД стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим. Есть интерес и у арабских стран. По шенгенской зоне, вы все знаете, переговоры идут. Там нужно согласие, для стран Европейского союза, у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведем переговоры, чтобы зона для нас тоже стала безвизовой". Айбек Смадияров
При этом он отметил, что по Шенгену страны принимают общее решение. Спикер затруднился назвать и точную дату, когда может быть принято решение по шенгенской зоне. 
"Конкретной даты они не называют. Переговоры ведутся давно. Мы ведем работу в этом направлении". Айбек Смадияров

Читайте также

Десятки казахстанцев пытались нелегально выехать в США

Казахстан готов продолжить программу обучения афганских девушек и женщин

Как казахстанцы попадают в рабство в "золотом треугольнике", рассказали в МИД РК

Мадина Мамырханова
Европейский Союз МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Латинская Америка
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ДТП
В Алматы трое парней погибли в страшной аварии
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления