В Минсельхозе снова опровергли слухи о том, что в Казахстане не хватает репчатого лука

В МСХ заявили, что запасов репчатого в стране достаточно и объяснили почему же ввели трехмесячный запрет на вывоз лука за рубеж, сообщает Zakon.kz

По данным ведомства, репчатый закупается реализаторами по 150-170 тенге за килограмм. Но, судя по ценам для конечного потребителя, которые достигают 300 тенге, перекупщики явно спекулируют на ситуации. Об этом сообщает телеканал КТК.

Как отмечается, удорожание началось после запрета на вывоз лука за рубеж. Это вызвало ажиотаж среди розничных покупателей, которые начали запасаться им впрок, опасаясь того, что он исчезнет с прилавков. На самом же деле запасов репчатого в стране достаточно, заявили сегодня в Министерстве сельского хозяйства. А введенные ограничения на экспорт должны лишь не допустить того, чтобы они ушли за границу, где лук стоит гораздо дороже.

В прошлом году Казахстан произвел больше 1 миллиона тонн этого овоща. В то время как его внутреннее потребление составляет лишь 300 тысяч тонн.

"Очень много лука наши сельхозтоваропроизводители уже вывезли, экспортировали по хорошей цене. Цена лука у нас сейчас, получается, оптовая – на уровне 150-170 тенге. А если вы возьмете Российскую Федерацию или наших соседей других стран, Узбекистан, там уже за 240 тенге оптовая цена ушла. Поэтому в целях сохранения стабильности цен на лук было это принято решение". министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Ранее сообщалось, что Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Отмечается, что ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики. Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане – где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт.