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На сколько в Казахстане выросли цены на продукты животноводства, овощи и зерновые

Как в Казахстане выросли цены на овощи, мясо и крупы Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, индекс цен производителей на продукцию сельского хозяйства за год (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) составил 109%, на продукцию растениеводства – 107,7%, животноводства – 112,6%, сообщает Zakon.kz.

По продукции растениеводства больше всего цены выросли на сахарную свеклу на 29,8%. Однако цена на столовую свеклу снизилась на 6,9%. Также цены производителей выросли на огурцы на 18,5%, лук – на 10,9%, помидоры – на 6,5%, картофель – на 2,4%.

Среди зерновых культур больше всего подорожала кукуруза – на 17%, ячмень стал дороже на 13%, рис – на 10,4% и пшеница – на 9,3%.

Кормовые культуры за год подорожали на 12,4%, горох сушеный – на 8,4%, семена подсолнечника – на 5,4%.

Вместе с тем цены снизились на капусту – на 0,4%, столовую морковь – на 0,3%, семена льна – на 4,1% и сушеную чечевицу – на 2,6%.

В категории животноводства за год больше всего цены производителей повысились на сырое молоко (коровье, кобылье, верблюжье) – сразу на 23,7%, яйца - на 18,6% и мед - на 1%.

Наряду с этим в живом весе подорожали свиньи на 27,7%, домашняя птица – на 10%, лошади – на 8,2%, овцы и крупный рогатый скот – по 7,4% каждый.

А вот цены на стриженную шерсть с овец и коз (включая промытую руном) снизились на 14%.


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Лариса Черненко
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