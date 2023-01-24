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Более 250 населенных пунктов Казахстана находятся в зоне риска подтопления

Казахстан населенные пункты подтопления Фото: МЧС РК
На заседании правительства 24 января министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о ситуации с паводками в регионах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину ее промерзания, а также учитывая наличие ледяной корки под снегом, паводкоопасные регионы были разделены по степеням риска.

"К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области. Со средними рисками Улытауская и Павлодарская области. На сегодняшний день в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан".Юрий Ильин

Он добавил, что итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах. 

"В Акмолинской области в Кокшетау не в полном объеме проведена очистка русла реки Кылшакты и увеличение ее пропускной способности под автомобильным мостом. В Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов".Юрий Ильин

Министр указал, что также не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р. Кошкарбаева Акмолинской области. В паводок ежегодно разрушается берег, вода подходит к домам. В текущем году срок действия ПСД завершается.

"Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем. Однако, акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры. В городах Астана и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками".Юрий Ильин

Еще одной проблемой в паводковый период является переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов.

На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше шестисот участков железных дорог, подверженных затоплениям.

"Следует отметить, ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области. Однако, акиматом области данный вопрос ежегодно оставляется без должного внимания. При этом, жители зная об этом, самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области".Юрий Ильин

В связи с этим, как уточнил глава МЧС РК, Мининдустрии совместно с местными исполнительными органами при проектировании и ремонте автомобильных дорог, необходимо предусмотреть создание новых или повысить пропускную способность действующих водопропускных сооружений.

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