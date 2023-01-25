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Криптоактивы на 200 тыс. долларов обнаружили в ходе обысков в Костанайской области

Криптоактивы на 200 тыс. долларов обнаружили в ходе обысков в Костанайской области Фото: Zakon.kz
Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Агентства, деятельность была связана с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

"В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности".Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.

Кроме того, обнаружены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.

Вместе с тем в АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.

20 января АФМ обратилось к казахстанцам. По данным ведомства, в Казахстане участились случаи выявления поддельных денежных купюр. АФМ призывает казахстанцев "быть бдительными и осторожными".

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