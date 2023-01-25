В Казахстане планируют применять биометрию при регистрации в ИС ЭСФ
Согласно правилам средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ используются при регистрации налогоплательщика в качестве участника системы при подписании соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя налогоплательщика.
При осуществлении биометрической идентификации ИС ЭСФ проводит проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя налогоплательщика с данными о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе либо физическом лице с регистрационными данными, размещенными в нормативно-справочной информации оператора ИС ЭСФ и данными, размещенными на платформе "цифрового профиля" Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК (did.gov.kz).
Предусматривается, что пилотный проект запустят с 20 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года "в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК".
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 января.
Как пояснили в Комитете госдоходов Zakon.kz, "основной целью пилотного проекта является использование биометрической идентификации при регистрации в ИС ЭСФ для пресечения фактов использования и выписки фиктивных ЭСФ налогоплательщиками, зарегистрированными на "подставных" лиц с использованием сервиса "Digital ID" (используется в НАО "Правительство для граждан"), что будет являться эффективным инструментом по пресечению незаконной предпринимательской деятельности".
В КГД также отметили, что предполагается использование биометрических данных (цифровая фотография) для идентификации участника пилотного проекта, которые обрабатываются только при наличии согласия субъекта в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".
В комитете также пояснили, что в настоящее время биометрическая идентификация используется во всех сферах жизнедеятельности современного человека (в банках, электронных торговых приложениях, ЦОНах и т.д.).
"Кроме того, статистика судебных решений о признании регистрации и перерегистрации множества компаний недействительными указывает на рост случаев регистрации таких компаний на подставных лиц. Так, за 2021 год регистрация, перерегистрация 1,4 тыс. компаний на сумму налогов более 120 млрд тенге признаны недействительными, за 2022 год –2,3 тыс. компаний на более 90 млрд тенге", – добавили в КГД.