В Казахстане планируют применять биометрию при регистрации в ИС ЭСФ

Комитет госдоходов МФ РК подготовил проект Правил реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ используются при регистрации налогоплательщика в качестве участника системы при подписании соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя налогоплательщика.

При осуществлении биометрической идентификации ИС ЭСФ проводит проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя налогоплательщика с данными о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе либо физическом лице с регистрационными данными, размещенными в нормативно-справочной информации оператора ИС ЭСФ и данными, размещенными на платформе "цифрового профиля" Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК (did.gov.kz).

Предусматривается, что пилотный проект запустят с 20 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года "в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 января.

Как пояснили в Комитете госдоходов Zakon.kz, "основной целью пилотного проекта является использование биометрической идентификации при регистрации в ИС ЭСФ для пресечения фактов использования и выписки фиктивных ЭСФ налогоплательщиками, зарегистрированными на "подставных" лиц с использованием сервиса "Digital ID" (используется в НАО "Правительство для граждан"), что будет являться эффективным инструментом по пресечению незаконной предпринимательской деятельности".

В КГД также отметили, что предполагается использование биометрических данных (цифровая фотография) для идентификации участника пилотного проекта, которые обрабатываются только при наличии согласия субъекта в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

В комитете также пояснили, что в настоящее время биометрическая идентификация используется во всех сферах жизнедеятельности современного человека (в банках, электронных торговых приложениях, ЦОНах и т.д.).