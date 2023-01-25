Илья Ильин заявил о желании возглавить Федерацию тяжелой атлетики

Тяжелоатлет Илья Ильин 25 января на коллегии Министерства культуры и спорта заявил о проблемах в Федерации тяжелой атлетики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Известный спортсмен Илья Ильин сообщил, что уже два года работает в Федерации тяжелой атлетики в качестве спортивного менеджера. При этом он указал на наличие проблем в ней.

"У меня есть обеспокоенность по работе Федерации тяжелой атлетики. Уже год мы находимся в непонятном состоянии, мы не можем найти президента Федерации тяжелой атлетики. Полтора года назад, когда я зашел уже как менеджер, я разговаривал с тренерами, были большие проблемы, оспаривал их. Был случай, когда парень повесился… Я говорил, что нам нужны психологи, мы обязаны поставить команду, потому что есть сложности". Илья Ильин

Но, по его словам, единого мнения по проблемным вопросам выработать не получилось, в итоге они "разделились на две, потом на три части".

"Приходилось выезжать в регионы и по семь часов говорить с тренерами и объяснять, чтобы не похоронили наш спорт. Мы один из самых медаленосных видов спорта в стране и должны сберечь это. Вчера мне позвонили тренеры и сказали: "Илья, нужно что-то делать". Они предлагают работать одной командой, делать прозрачность и результаты, решать большие проблемы. А проблемы у нас есть, привозим медали, и тут же допинг-скандалы". Илья Ильин

Он заявил о своей готовности возглавить данную федерацию.

"Я созрел, я готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет много миллионов, я не богатый человек, но знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать, поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуры, погоду в доме, а она у нас шаткая-валкая". Илья Ильин

В ответ глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов признал, что "там есть системные вопросы", и предложил спортсмену "отдельно встретиться".



