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Спящему младенцу лезвием делают надрезы на лице: видео возмутило казахстанцев

Спящему младенцу лезвием делают надрезы на лице: видео возмутило казахстанцев Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео якобы лечебных процедур: на кадрах младенцу делают надрезы на лице. Комментаторы отмечают, что, к сожалению, к подобным действиям казахстанцы прибегают достаточно часто, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь среди пользователей много сторонников данного процесса:

  • Если человеку не помогает медицина, то прибегают и к таким методам. Просто надо проверить стерильность, сертификаты и т.д. где делают.
  • Хиджама – безвредная процедура, если соблюдать стерильность. Царапинки через пару-тройку дней заживут.
  • Почитайте про хиджаму и после рассуждайте! Хиджама при частых простудных заболеваниях будет способствовать выработке интерферона в организме и укреплению иммунитета. Хиджама показана и в период выздоровления. Она выведет из организма остатки вирусов, бактерий.

Видео опубликовано на странице в Instagram правозащитницы Дины Тансари.

Среди комментаторов больше тех, кто отрицает и не поддерживает данное направление:

  • деградация полная;
  • такие процедуры делают медсестры со средним образованием. Обучаются семь дней и получают сертификат. Как можно за неделю изучить анатомию и знать все точки?! Они обычно работают без врача. Это очень опасно!
  • я и взрослым когда так делают не понимаю, не то что детям;
  • адекватность и разум покинули родителей этого малыша;
  • видела видео полностью. Больно смотреть, как они чиркают лезвием по коже малыша, а он плачет от боли!
  • можно инфекцию занести;
  • главное людям заработать деньги и без разницы, как это будут делать.... Морочат голову людям.

В полиции Атырауской области отреагировали на видео с нетрадиционными методами. 


"Департамент полиции Атырауской области сообщает: по данному факту проводится проверка", – сказано в сообщении.

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