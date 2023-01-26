Спящему младенцу лезвием делают надрезы на лице: видео возмутило казахстанцев
Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео якобы лечебных процедур: на кадрах младенцу делают надрезы на лице. Комментаторы отмечают, что, к сожалению, к подобным действиям казахстанцы прибегают достаточно часто, сообщает Zakon.kz.
В свою очередь среди пользователей много сторонников данного процесса:
- Если человеку не помогает медицина, то прибегают и к таким методам. Просто надо проверить стерильность, сертификаты и т.д. где делают.
- Хиджама – безвредная процедура, если соблюдать стерильность. Царапинки через пару-тройку дней заживут.
- Почитайте про хиджаму и после рассуждайте! Хиджама при частых простудных заболеваниях будет способствовать выработке интерферона в организме и укреплению иммунитета. Хиджама показана и в период выздоровления. Она выведет из организма остатки вирусов, бактерий.
Видео опубликовано на странице в Instagram правозащитницы Дины Тансари.
Среди комментаторов больше тех, кто отрицает и не поддерживает данное направление:
- деградация полная;
- такие процедуры делают медсестры со средним образованием. Обучаются семь дней и получают сертификат. Как можно за неделю изучить анатомию и знать все точки?! Они обычно работают без врача. Это очень опасно!
- я и взрослым когда так делают не понимаю, не то что детям;
- адекватность и разум покинули родителей этого малыша;
- видела видео полностью. Больно смотреть, как они чиркают лезвием по коже малыша, а он плачет от боли!
- можно инфекцию занести;
- главное людям заработать деньги и без разницы, как это будут делать.... Морочат голову людям.
В полиции Атырауской области отреагировали на видео с нетрадиционными методами.
"Департамент полиции Атырауской области сообщает: по данному факту проводится проверка", – сказано в сообщении.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ