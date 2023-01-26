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"День предпринимателей" будет проходить в Алматы

"День предпринимателей" будет проходить в Алматы Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматы создана мобильная группа из числа сотрудников ведомства, представителей МСБ, профессиональных бизнес-ассоциаций и РПП "Атамекен".

Такое решение 26 января 2023 года было озвучено в ходе брифинга, посвященного вопросам защиты бизнеса.

"Основной целью создания мобильной группы является выработка и реализация совместных и согласованных действий, направленных на решение проблемных вопросов предпринимателей. Мы будем осуществлять незамедлительные выезды и точечно решать актуальные вопросы бизнес-сообществ", - отметил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Асхат Оразхан.

Фото: Zakon.kz

Еще одним положительным новшеством в данном направлении является проведение на ежемесячной основе "Дня предпринимателя" на разных площадках бизнес-ассоциаций Алматы.

По мнению спикеров, эти новеллы позволят оперативно среагировать на коррупционные барьеры в процессе деятельности инвесторов и предпринимателей.

"Мы со своей стороны, как общественная ассоциация, поддержали данные инициативы. Бизнес боится и не знает как устранять такие административные барьеры и куда обращаться, чтобы потом не пожалеть. А на данных площадках открываются возможности для предпринимателя, здесь его ждут и готовы решать их вопросы по закону", - поделилась своим мнением исполнительный директор Форума предпринимателей Казахстана Мунавара Палташева.

Фото: Zakon.kz

По итогам брифинга Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы призвала предпринимателей не оставаться в стороне и сообщать о любых коррупционных проявлениях через портал "Е-обращение", call-центр Антикоррупционной службы "1424" или же написав на личный аккаунт руководства в Facebook.

Время и место проведения "Дня предпринимателя" будет анонсировано в социальных сетях и на официальной странице департамента.

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