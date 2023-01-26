Организаторы "Золотой малины" извинились перед 12-летней актрисой

После объявления номинантов антипремии в области кино "Золотая малина" ее организаторы были вынуждены признать ошибку. Они принесли извинения 12-летней актрисе Райан Кире Армстронг, сообщает Zakon.kz.

Ранее девочка попала в номинацию "Худшая женская роль" за игру в фильме "Воспламеняющая взглядом" 2022 года, пишет Variety.

После объявления претендентов на "Золотую малину" соцсети заполонили возмущения пользователей, которые не оценили решение организаторов номинировать 12-летнюю девочку. По их словам, организаторы антипремии таким образом подвергли ребенка риску стать жертвой буллинга.

Основатель ежегодной антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон признал, что все совершают ошибки, включая создателей антипремии.

"Поскольку наш девиз "Признавай свои косяки", мы понимаем, что и сами должны ему соответствовать", – подчеркнул он.

Ранее американская антипремия в области кино опубликовала список номинантов.



Лидером по количеству номинаций стала "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли. Картину номинировали сразу в восьми категориях. Следом за ней идет комедия "Доброго траура" (7 номинаций), и замыкает тройку лидеров "Пиноккио" от Роберта Земекиса (6 номинаций).

В категории "Худший фильм" представлены "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Русалка и дочь короля" и "Морбиус". В номинации "Худшая женская роль" заявлены Кая Скоделарио, Дайана Китон, Брайс Даллас Ховард, Райан Кира Армстронг и Алисия Силверстоун. А в категории "Худшая мужская роль" – Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Джаред Лето, Пит Дэвидсон и Machine Gun Kelly.

В номинации "Худший ремейк, плагиат или сиквел" представлены две части "365 дней", "Пиноккио", "Воспламеняющая взглядом", "Мир Юрского периода: Господство" и "Блондинка".