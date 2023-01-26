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Алматинские паломники не смогли вылететь в Мекку и вернуть деньги за билеты

Алматинские паломники не смогли вылететь в Мекку, и не смогли вернуть деньги за билеты Фото: polisia.kz
Несколько десятков паломников из Алматы, купившие в Мекку и Медину, подозревают, что турфирма их обманула, сообщает Zakon.kz.

Люди говорят, каждый из них заплатил турфирме не менее полмиллиона. Некоторые приобрели путевки сразу на всю семью. А когда настало время улетать, рейс отложили, передает КТК.

Мы вложили 1 миллион 200 тысяч тенге в эту кампанию. 16 декабря мы перевели онлайн. Нам обещали там путевку: стоимость полета, двухразовое питание и гостиницу. Нам не объясняют, мы не знаем. Здесь, может, мошенничество, шарлатанство, я не знаю. А может, у них что-то не получилось. Жаскайрат Амиргалиев

Двери турфирмы, куда пришли клиенты, оказались закрыты. На звонки менеджеры не отвечают. Люди написали заявления в полицию.

На прошлой неделе на эту же турфирму пожаловались жители Шымкента, столкнувшиеся с точной такой же проблемой. В фонде "Туристік Қамқор" сообщили, компания работает незаконно.


Накануне в управление полиции Медеуского района с заявлением обратились два человека. Еще восемь граждан подали заявления сегодня. Обстоятельства будут предметно изучены, будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

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