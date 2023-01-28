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Ситуация в Украине: США призвали Китай не поддерживать Россию, Шольц не хочет конфликта между Россией и НАТО

Ситуация в Украине 28 января Фото: Instagram/bundeskanzler
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу МИД ФРГ полезной дурой, G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110, сообщает Zakon.kz.
  • Бывший премьер-министр и экс-президент России Дмитрий Медведев назвал главу МИД ФРГ полезной дурой. Так Медведев на своей страничке в англоязычном Twitter отреагировал на слова главы МИД ФРГ о том, что "Европа воюет не между собой, а с Россией".
  • Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заверил сограждан в том, что не хочет конфликта между Россией и НАТО и не принимает необдуманных решений, связанных с ситуацией в Украине. Канцлер признал, что многие немцы обеспокоены, поскольку не хотят, чтобы Германия участвовала в боевых действиях.
  • Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали вопрос о поставке истребителей для Украины. Как заявил глава военного ведомства ФРГЭ Борис Писториус, "об этом не может быть и речи".
  • Минобороны Британии боится, что танки Challenger попадут в руки российских военных на поле боя, пишет газета The Sun.
  • Поставки новых вооружений Киеву означают, что Североатлантический альянс движется в сторону прямой конфронтации с Россией. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
  • Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что "третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы".
  • В Украину прибыли инспекторы из американских ведомств, занимающиеся аудитом помощи США Украине. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в своем аккаунте в Twitter.
  • США призвали Китай не поддерживать Россию в Украине. Вашингтон предупредил, что будет применять меры к компаниям, которые будут нарушать антироссийские санкции.
  • Несколько членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии требуют от президента Джо Байдена объяснить поставки танков "на другой конец света". Они опасаются коррупции в Украине и выражают недовольство тем, что "эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика".
  • G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110, сообщил источник Bloomberg.
  • Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом он заявил после того, как МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке действия РФ, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

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