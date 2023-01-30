Алихан Смаилов раскритиковал работу акимов в регионах

28 января Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, во время которого премьер-министр подверг критике работу акимов, сообщает Zakon.kz.

"Недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 млрд тенге. Этот пробел акимат должен был восполнить за счет новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем". Алихан Смаилов

Как рассказал в ходе заседания вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров, отстающими по показателям среди регионов за прошлый год стали Улытауская (75,6%), Атырауская (84,2%) и Жамбылская (86,5%) области.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 млрд тенге была фактически сорвана.



"Более 60% инвестиций осуществлены в рамках крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам. Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации". Алихан Смаилов

В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.





"Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2%, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в 8%. Глава государства поставил задачу увеличить уровень ИОК к ВВП до 25% к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10% ежегодно". Алихан Смаилов

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что приток иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев 2022 года составил $22,1 млрд, что на 17,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Так обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в отраслях машиностроения, возобновляемой энергетики, ГМК, металлургии, АПК и др.

В десятку стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Премьер-министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций, для чего со стороны Правительства созданы все необходимые условия.