В Казахстане начал действовать запрет на вывоз лука
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 28 января 2023 года начал действовать приказ министра сельского хозяйства о введении запрета на вывоз из страны лука репчатого, сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком на три месяца запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого", - говорится в документе.
Министерству сельского хозяйства предписано информировать об это Евразийскую экономическую комиссию.
17 января Минсельхоз сообщил о том, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на три месяца для предотвращения массового вывоза лука из Казахстана и стабилизации цены на него.
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