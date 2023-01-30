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В Казахстане начал действовать запрет на вывоз лука

В Казахстане начал действовать запрет на вывоз лука Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 28 января 2023 года начал действовать приказ министра сельского хозяйства о введении запрета на вывоз из страны лука репчатого, сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на три месяца запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого", - говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства предписано информировать об это Евразийскую экономическую комиссию.

17 января Минсельхоз сообщил о том, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на три месяца для предотвращения массового вывоза лука из Казахстана и стабилизации цены на него.


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