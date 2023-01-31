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Изучить опыт Казани при обустройстве Астаны поручил президент

Опыт Казани при застройке Астаны Фото: Flickr
На совещании по развитию столицы президент Казахстана сказал, что город должен стать комфортным для проживания, и при его планировании можно опираться на опыт российской Казани, сообщает Zakon.kz.

"Прежде всего нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Тогда как, по его словам, нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. Все это нужно учитывать при планировании.


"Сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе можно изучить опыт Казани. Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны", - отметил глава государства.

По словам Токаева, задача – сделать столицу комфортной для горожан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны. 

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