В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.
Так, по несрочным депозитам ставка на март, как и в феврале, составила 16,3%.
По срочным депозитам на три и шесть месяцев без пополнения – 17,3%, на 12 месяцев без пополнения – 14,8% и 24 месяца без пополнения – 10,7%.
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
Все ставки приведены в таблице:
Фото: Zakon.kz
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