В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.

Так, по несрочным депозитам ставка на март, как и в феврале, составила 16,3%.

По срочным депозитам на три и шесть месяцев без пополнения – 17,3%, на 12 месяцев без пополнения – 14,8% и 24 месяца без пополнения – 10,7%.



В Казахстанском фонде гарантирования депозитов напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Все ставки приведены в таблице:





Фото: Zakon.kz



