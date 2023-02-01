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Казахстанские стрелки стали победителями Кубка мира

Пулевая стрельба КМ Золото Фото: Instagram/kazshooting
Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе поднялась на высшую ступень пьедестала почета этапа Кубка мира в Джакарте (Индонезия), сообщает Zakon.kz.

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Подопечные знаменитой казахстанской спортсменки в прошлом Ольги Довгун в составе Александры Ле (Алматы), Елизаветы Безруковой и Анастасии Григорьевой (обе – Шымкент) стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Пулевая стрельба КМ Золото

Фото: Instagram/drs_kz

После этой победы в копилке наших стрелков на данном этапе Кубка мира набралось 4 награды: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Пулевая стрельба КМ Медали

Фото: Instagram/drs_kz

До этого в командном зачете упражнения 10m air rifle мужская сборная Казахстана в составе Никиты Шахторина, Константина Малиновского и Ислама Сатпаева завоевала серебряную медаль. Еще одной награды серебряного качества удостоился алматинец Константин Малиновский в упражнении "пневматическая винтовка".

В смешанном упражнении "ПП-микс" команда Казахстана в составе Ирины Юнусметовой и Валерия Рахымжана заняла третье место. 

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