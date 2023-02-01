Стало известно, когда в Казахстане запустят платформу по льготному автокредитованию

Фонд развития промышленности запустит в пилотном режиме платформу Autonesie.kz для прозрачности получения льготных автокредитов и автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров рассказал, что после запуска программы льготного автокредитования в 2022 году казахстанцы много критиковали ее за непрозрачность при получении как кредитов, так и автомобилей. Появились посредники, мошенники, которые за деньги предлагали ускорить продвижение в очереди, договориться о получении.

"Поэтому мы решили изменить механизм участия в программе льготного автокредитования. И совместно с Первым кредитным бюро разработали платформу для приема заявок на получение льготного автокредита (Autonesie.kz). Основная цель платформы – это обеспечение равных прав доступа к участию в льготном автокредитовании и, конечно же, прозрачность участия в данной программе". Ринат Гаппаров

Платформа представляет собой пул заявителей. Очередей не будет, обещают в ФРП. Все зарегистрированные заявители смогут пойти в автосалоны и банки для получения автомобиля и автокредита.

"Пилотный запуск платформы планируется на 6 февраля, в понедельник, в 10.00 по времени Астаны. Заявителям необходимо иметь компьютер с интернетом, ЭЦП-ключ физлица в компьютере, NC Layer. Проверить достоверность и действительность ключа ЭЦП можно очень просто, заказать любую услугу или справку на сайте Egov.kz. Зарегистрироваться на данной платформе можно только на территории РК". Ринат Гаппаров

Все процедуры по получению авто и кредита нужно будет завершить в течение 60-ти календарных дней, начиная с 6 февраля. Тех, кто не успеет завершить все процедуры, исключат из пула. Но они смогут подать заявку в будущем.

На сегодня накоплено 7,6 млрд тенге, это значит, что с 6 февраля заявку сможет подать 761 человек. После того, как зарегистрируется это число людей, кнопка заявки перестает быть активной. В ФРП планируют открывать платформу для приема заявок каждый месяц и регистрировать более 100 человек.

Максимальная стоимость по программе льготного автокредитования – 15 млн тенге, максимальная сумма займа – 10 млн. В мае 2022 года на программу выделили 100 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря на эти деньги одобрили более 14 тысяч займов, в том числе уже выдали более 12,5 тысячи новых авто. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.

В конце 2022 года сообщалось о планах запустить льготное автокредитование в январе 2023 года.



