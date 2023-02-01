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Топ-5 самых ожидаемых кинопремьер февраля

премьеры, просмотр фильма Фото: pexels
Приблизить приход весны можно по-разному: начать мечтать о теплых солнечных днях или заняться обновлением гардероба, а еще устроить киномарафон и погрузиться в мир грез. Zakon.kz собрал самые горячие новинки февраля.

Киновселенная Marvel открывает киногод "Человек-муравей и Оса: Квантомания", а также на большие экраны вернется великолепная четверка "Квартета И" и многие другие интересные киноленты.

"Каныш", премьера 2 февраля


Фильм рассказывает о жизни советского ученого-геолога Каныша Сатпаева. Профессор посвятил жизнь науке. Каныш Имантаевич мечтал о благополучии казахстанского народа, занимался просвещением молодых ученых.

Он хотел, чтобы Казахстан развивался и процветал, потому что он стал невольным свидетелем трагедии своего народа – голода и репрессий. Режиссер – Ерлан Нурмухамбетов. В ролях: Асет Есжан, Анна Оразбаева, Максим Горбанев, Айдос Ауесбаев.




"О чем говорят мужчины" – это четвертая часть франшизы (а может, и заключительная) при участии актеров театра "Квартет И": Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова.

По сюжету четверка старых друзей, знакомых зрителю по таким картинам: "О чем говорят мужчины", "День выборов", "День радио", бесцельно прогуливается по центру Москвы. Дело происходит примерно летом в 2019 году. Как всегда, мужской разговор сводится к философским рассуждениям, разумеется, о женщинах и смысле жизни и просто о простых удовольствиях. И все это сопровождается алкоголем. Например, Леша (Леонид Барац) рассуждает о таком понятии, как женская дружба, Саша (Александр Демидов) говорит о том, как, несмотря на потери, жить дальше и радоваться каждому дню, любвеобильный Слава (Ростислав Хаит) придается воспоминаниям о первой любви, Камиль (Камиль Ларин) интересуется, можно ли уволить с работы лучшего друга. Мужчины говорят обо всем и ни о чем.

Также, помимо "Квартета И", поклонники подобных комедий могут увидеть Гарика Харламова, Дмитрия Нагиева, Михаила Полицеймако и Максима Виторгана.

Саундтреки к комедии по традиции исполняет популярная группа "Би 2".

"Эрнест и Селестина: новые приключения", премьера 9 февраля

Этот полнометражный мультфильм предназначен для семейного просмотра, продолжение популярного мультфильма 2012 года. Учитывая десятилетний перерыв с момента выхода первой части, можно пересмотреть историю приключений медведя Эрнеста и мышки Селестины. Полюбившиеся персонажи на этот раз отправляются в родной город Эрнеста, где обитают самые талантливые музыканты в мире.

Добравшись до места, друзья обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Медведь и мышка сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания", премьера 17 февраля

Мелкому преступнику Скотту Лэнгу невероятно везет, он становится обладателем костюма, благодаря которому может стать при необходимости маленьким и незаметным, как муравей. Скотт и его напарница Хоуп ван Дайн попадают в квантовый мир. Кстати, его соратница приходится дочерью известному физику и энтомологу Хэнка Пима, который и есть автор костюма человека-муравья. Скотт снова спасает мир от предстоящей угрозы.

"Кокаиновый медведь", премьера 24 февраля

Туристы и местные жители малонаселенного городка штата Джорджия (США) сталкиваются с необычной опасностью.

Люди опасаются за свои жизни из-за черного американского медведя, который полакомился несколькими килограммами кокаина. Пакет наркотиков выпал каким-то образом из пролетавшего мимо самолета.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Если верить хронике событий, то история реально произошла в США в 1985 году. Чучело якобы того самого медведя-наркомана до сих пор хранится в Кентукки. К слову, актер Рэй Лиотта ("Славные парни", "Ганибал") исполнил в этом фильме одну из своих последних ролей.

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