Государство оценит благосостояние казахстанских семей через цифровую платформу

Проект Smart Data Ukimet позволит оценивать жизненные ситуации семей, чтобы оказывать гражданам необходимую помощь. Об этом в рамках цифрового форума Digital Almaty-2023 рассказал министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ведет свою работу пятый юбилейный форум Digital Almaty. В ходе панельной сессии "Цифровая трансформация государственного управления" министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился результатами работы сервиса eGov mobile и других цифровых проектов государства.

"Проект Smart Data Ukimet набирает обороты, сейчас туда подключено около 80 баз данных, где по 80 различным параметрам мы оцениваем жизненные ситуации семей. То есть каждая из 6,3 млн семей у нас загружена в базу данных", – отметил Багдат Мусин.

Он пояснил, что информация из баз данных позволяет просматривать сведения о наличии или отсутствии автомобиля или недвижимости, долгов и многое другое.

"Вся эта информация стекается сюда, и мы, анализируя ее, понимаем, какой семье как помочь", – добавил министр.





По словам Багдата Мусина, проактивное государство – это государство, которое не ждет, когда гражданин обратится за помощью, оно со своей стороны предлагает меры поддержки.

"На самом деле цифровая карта семьи – это всего лишь начало, нам надо разобрать каждую жизненную ситуацию и построить своего рода Invisible Government, когда государство незаметно помогает гражданину в различных сферах", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что главная задача – сделать цифровые сервисы такими, чтобы они были незаметными и чтобы "взаимодействие с государственными структурами ушло в прошлое", а получение услуг осуществлялось через цифровые платформы.







Спикер добавил, что казахстанские цифровые проекты в области государственных услуг признаны на мировой арене. Так, Казахстан уже занимает 28-е место в мировом рейтинге электронного правительства.

"Через сервис eGov mobile уже возможно получать множество сервисов и государственных услуг, но помимо них мы работаем и над другими сервисами, такими как цифровые документы и различные уведомления, которыми активно пользуются наши граждане", – сказал Мусин.

По его словам, ежемесячно мобильным сервисом активно пользуются 2,5 млн человек, на нем реализовано уже 20 цифровых документов, а ежедневно eGov mobile посещают 10 тысяч человек.

Кроме того, министр рассказал о реализации проекта по QR-подписанию документов, о котором было заявлено ранее.

"Для того чтобы зайти в судебный кабинет или для того чтобы подписать документы на ипотеку в "Отбасы банке", не нужно носить с собой на флешке электронную цифровую подпись, вспоминать пароль от нее, думать, как установить на компьютер. Достаточно через наш eGov mobile отсканировать QR-код. Это уже реализовано, и я хочу призвать всю IT-индустрию, это сделано для вас", – сказал Багдат Мусин.

По его словам, на eGov mobile реализованы такие сервисы, как eDensaulyk и eOtinish.



"Наприме, уже 2,5 млн граждан Казахстана подали свои обращения по различным вопросам государству, и на eDensaulyk мы реализовали множество медицинских сервисов, вывели рецепты и другие данные, которые нужны гражданам под рукой при посещении больницы", – прокомментировал спикер.

Он отметил, что благодаря доступу к базам данных все больше государственных услуг граждане получают на различных платформах партнеров. Так, более 50% регистрации авто и 50% регистрации ипотеки и залогов под недвижимость осуществляется на сторонних платформах.

"Мы как государство больше нацелены на то, чтобы бизнесменам и создателям цифровых платформ предоставлять все условия, чтобы они могли покорять сердца наших граждан своими сервисами", – заключил министр.

Ольга Кудряшова

