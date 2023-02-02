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Что изменилось при продаже автомобиля

Что изменилось при продаже авто Фото: pixabay
В Казахстане с 1 января 2023 года при продаже автомобиля физическим лицом не требуется обязательная уплата налога в момент снятия с регистрационного учета. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.
"C 1 января 2023 года при продаже физическим лицом транспортного средства не требуется обязательная уплата налога в момент снятия с регистрационного учета. Налог за проданный автомобиль продавец обязан уплатить в срок не позднее 1 апреля следующего года", – сообщили в КГД.

В Комитете напомнили, что плательщиками налога на транспорт являются физические лица, являющиеся его собственниками. При этом исчисление и уплата суммы налога производится самостоятельно по налоговой ставке за каждое авто.

Расчет суммы налога можно произвести с помощью калькулятора на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, в КГД сообщили, что при реализации машино-мест имущественный доход появляется только по машино-местам, находящимся в собственности менее года с момента регистрации права собственности. Эта норма также вступила в силу с 1 января 2022 года.

Ранее доход от продажи машино-мест облагался налогом на транспорт вне зависимости от срока владения.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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