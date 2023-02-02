Венчурная индустрия: какие стартапы оказались в тренде в 2022 году

В 2022 году "поздние" стартапы пострадали больше, чем компании которые только вышли на рынок. О трендах в венчурном мире за последний год рассказал управляющий партнер аналитической компании Invest Heroes Сергей Пирогов в рамках цифрового форума "Digital Almaty 2023", сообщает Zakon.kz.

По словам спикеров принявших участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2023", для венчурной индустрии, как и для всех capital markets, 2022 год оказался крайне сложным.



"В основном это происходило потому, что на всех рынках падали оценки. Мы знаем что американский рынок очень сильно упал, и для тех стартапов которые находятся на поздней стадии, которые готовились к IPO все было тяжело. Мне кажется самая наглядная цифра – количество "единорогов" упало на 86%", – рассказал Сергей Пирогов в ходе панельной сессии "Разновидность инструментов финансирования венчурных проектов" на форуме Digital Almaty 2023.

По словам спикера многие IPO, которые прошли в 2021 году, стали провальными. Компании "обвалились" примерно на 60%, в результате чего инвесторы потеряли на этом большие суммы денег. В результате венчурные фирмы стали осторожнее и стали меньше покупать акции, либо предлагать меньшие оценки на раундах.

"Таким образом, многие стартапы не были переоценены. Они росли, а им на следующем раунде предложили ту же самую оценку за более большой, успешный бизнес", – пояснил спикер.

Он добавил, что такая ситуация сложилась не для всех стартапов.

"Для маленьких фирм, которые только заходят на рынок, привлекают деньги в раунде А, seed-раунде все было намного лучше. Потому что в целом они не стоят миллиарды, и в их случае все больше определяется собственными усилиями. Для компании которая хочет пойти на IPO траектория роста уже задана и вопрос дороже или дешевле платить за этот бизнес, а для маленьких компаний которые только привлекают свой первый миллион или 100 тысяч долларов все в основном зависит от фаундера. На том как компания способна двигаться вперед", – отметил Сергей Пирогов.

По его словам, средняя сумма раунда для молодых стартапов выросла на 4% в мире. При этом, текущий тренд развития стартапов связан с ростом инфляции во всем мире.

"Очень важный тренд связан с тем, что в мире случилась инфляция и многие люди ее почувствовали. Только в Казахстане инфляция почти 20%, в Соединенных Штатах 7-8%, в Европе 10%. Поэтому более актуальными стали стартапы которые решают все эти вопросы с инфляцией", – отметил Сергей Пирогов.

Другим трендом для стартапов, который ранее уже начинал терять свою популярность, вновь стали проекты в области финтех и криптовалюты.

Ольга Кудряшова