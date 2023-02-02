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Сколько казахстанских школьников занимаются в спортивных секциях и кружках

сколько казахстанских школьников занимаются в секциях и кружках Фото: gov.kz
По данным Бюро национальной статистики, количество детей, занимающихся в секциях и кружках для школьников, в 2021 году составило 2 689 609 человек, сообщает Zakon.kz.

"По сравнению с 2020 годом численность школьников, посещающих кружки выросла на 508 тыс. человек, однако показатель оказался ниже допандемийного 2019 года, тогда в секции ходил 2 886 131 школьник", - отметили в Бюро.

При этом больше всего детей посещали художественно-эстетические кружки (309 тыс. человек), далее следуют волейбольные (237 тыс. человек), футбольные и языковые кружки (по 213 тыс. человек).

Вместе с тем дети также занимались теннисом (77 тыс. человек), также в кружках экологии 67 тыс. человек, борьбой занимались 43 496 тыс. человек,  туристско-краеведческие кружки посещали 32 тыс. человек.

Еще меньше детей занимались в кружках, связанных с зимними видами спорта – 12 тыс. человек.

В Бюро нацстатистики отметили, что количество кружков с 2020 года выросло с 87 460 единиц  до 113 752 в 2021 году.

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Лариса Черненко
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