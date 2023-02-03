В Казахстане установят минимальные оптовые цены на социально значимые продтовары

Комитет торговли МТИ разработал Правила установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и реализуемые в Республике Казахстан социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что уполномоченный орган в сфере регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает минимальные оптовые цены (МОЦ) на срок до 90 календарных дней в течение одного года по определенному социально значимому продовольственному товару (СЗПТ) на всей территории республики.

Основанием для установления МОЦ является результат сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом, по заявлению заявителя и предложению заинтересованных государственных органов.

Заявление содержит следующую информацию:

сведения о заявителе, об объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ в отрасли экономики в течение одного года, непосредственно предшествующего дате подачи заявления, а также объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ производителями, поддержавшими заявление, и их доле в общем объеме производства в РК;

описание и объем производимого, ввозимого и реализуемого на территории республики СЗПТ, в отношении которого предлагается установить МОЦ;

документы о присоединении к заявлению производителей СЗПТ, производящих существенную часть, но не менее 50% от общего объема производства СЗПТ в РК;

сведения о цене импортируемых аналогичного или непосредственно конкурирующего СЗПТ и их стоимости, обоснование наличия материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения вследствие ввозимого и реализуемого на территории республики аналогичного или непосредственно конкурирующего социально значимого продукта, а также предложение о введении МОЦ с указанием ее размера и срока действия.

При этом обоснование наличия материального ущерба отрасли экономики или угрозы его причинения, вследствие ввозимого или реализуемого аналогичного или конкурирующего социально значимого товара должны основываться на объективных фактах, которые характеризуют экономическое положение отрасли экономики и должны быть выражены в количественных или стоимостных показателях за годовой период.

По итогам проведения сравнительного анализа цен уполномоченный орган принимает решение об установлении минимальных оптовых цен или отказе в их установлении, о чем в течение трех рабочих дней уведомляет заявителя или заинтересованный государственный орган.



В решении об установлении МОЦ уполномоченный орган указывает размер цены и срок действия.

При этом МОЦ не распространяется на социально значимые товары, ввозимые на территорию республики для промышленной переработки, предназначенного исключительно для использования в производстве, в том числе ввозимые по процедуре "свободного склада".

Как отмечают в МТИ, принятие проекта позволит обеспечить защиту внутреннего рынка.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 февраля.

В перечень социально значимых продуктовых товаров входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.