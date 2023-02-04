Тимофей Скатов сенсационно обыграл чилийца в Кубке Дэвиса

В чилийском городе Ла Сене стартовали игры квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2023 между сборными Чили и Казахстана. В матче открытия данного противостояния второй номер казахстанской сборной Тимофей Скатов неожиданно переиграл Кристиана Гарина, сообщает Zakon.kz.

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129-й номер мирового рейтинга Тимофей Скатов сумел обыграть лучшего теннисиста Чили Кристиана Гарина, который на данный момент занимает 102-ю строчку в таблице ATP. Вторая ракетка Казахстана праздновал успех в двух сетах - 6:1, 6:3. Это дебютная победа новичка сборной Казахстана в Кубке Дэвиса.

Таким образом казахстанская дружина повела со счетом 1:0 в противоборстве со сборной Чили. Вслед за Тимофеем Скатовым в эти минуты на корты собирается выйти лидер казахстанской дружины Александр Бублик, его соперник – Николас Жарри.